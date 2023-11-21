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ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ СНГ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ ПРОЙДЕТ 29 НОЯБРЯ НА БАЗЕ БЕЛАЭС


12:12 22.11.2023

Заседание комиссии государств-участников СНГ по использованию атомной энергии в мирных целях пройдет 29 ноября на базе БелАЭС. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

В нем примут участие представители министерств энергетики, природных ресурсов и охраны окружающей среды, по чрезвычайным ситуациям, академий наук и научных учреждений, регулирующих органов стран Содружества, а также представители госкорпорации «Росатом».

Члены комиссии обсудят ход выполнения программы по развитию национальных ядерных инфраструктур стран СНГ и план мероприятий по ее реализации, вопросы общественной приемлемости проектов в области использования атомной энергии в мирных целях и перспективных проектов в области неэнергетических технологий. Речь также пойдет о возможностях сотрудничества в рамках международного центра исследований на базе реакторной установки многоцелевого быстрого исследовательского реактора.

Кроме того, комиссия рассмотрит комплекс мер по совершенствованию культуры безопасности в области использования атомной энергии в мирных целях, проект соглашения по приведению в безопасное состояние объектов ядерного наследия, план мероприятий по реализации соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов.

Участники заседания также ознакомятся с белорусским опытом в сфере развития атомной энергетики, посетят объекты Белорусской атомной электростанции.
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