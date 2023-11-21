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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БГУ СТАЛ ЧЛЕНОМ КИТАЙСКО-БЕЛОРУССКОЙ АССОЦИАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ


10:44 22.11.2023

БГУ стал членом Китайско-белорусской ассоциации университетов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, всего в ассоциацию вошли более 80 вузов Беларуси и Китая.

Это объединение создано с целью постоянного углубления обмена и сотрудничества в области высшего образования и научных исследований между китайскими и белорусскими университетами. В частности, предусматривается оказание содействия многосторонним межуниверситетским обменам и сотрудничеству; совместной подготовке профессиональных и междисциплинарных специалистов, публикации научных работ, организации мероприятий и др.

Церемония подписания состоялась 21 ноября в рамках I Форума ректоров учреждений высшего образования Беларуси и Китая. Его участниками стали представители более 70 белорусских и китайских вузов.

Программа масштабного мероприятия включает проведение трех секционных заседаний. Одно из них «Применение цифровых технологий при организации образовательного процесса» проходит на базе БГУ. В качестве модератора выступает первый проректор вуза Дмитрий Курлович. Также он представит тематический доклад «Приоритеты и задачи цифровой трансформации образовательной среды БГУ». Первый проректор расскажет об основных достижениях вуза за последние 10 лет в области цифровизации. К слову, в университете успешно внедрены и используются электронные зачетка и инновационный студенческий билет, функционируют Образовательный портал БГУ и педагогическая онлайн-мастерская.

Свои доклады также представят руководство Института современных знаний им. А.М. Широкова, БГАТУ, БрГУ им. А.С. Пушкина, МГПУ им. И.П. Шамякина, МГУ им. А.А. Кулешова, Тяньцзинского университета, Пекинского университета языка и культуры, Даляньского университета иностранных языков, Цзилиньского университета международных исследований и др. Еще две тематические секции форума организованы на базе БГУИР и БНТУ. Запланировано обсуждение развития цифровой грамотности обучающихся в интеллектуальную эпоху, дистанционного обучения и совместных образовательных программ.

Кроме того, в рамках форума состоятся межвузовские встречи. В частности, руководство БГУ проведет переговоры с коллегами из ДПУ, Пекинского университета иностранных языков, Харбинского политехнического университета, Даляньского университета, Второго Пекинского института иностранных языков. Также делегации ДПУ ознакомят с материально-технической базой физического факультета, Республиканского института китаеведения им. Конфуция БГУ и Центра аэрокосмического образования БГУ.
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