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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ В ГАННОВЕРЕ


09:19 22.11.2023

Администрация СЭЗ «Гродноинвест» совместно с резидентами приняла участие в ведущей мировой выставке сельскохозяйственной техники «AGRI TECHNIKA-2023», которая прошла 12-18 ноября 2023 года в Ганновере (Германия).

Как сообщает сайт СЭЗ, участникам выставки был представлен инвестиционный потенциал СЭЗ «Гродноинвест», а также новый проект по быстрому запуску инновационных производств – индустриальный парк «Гродно».

Кроме того, проведены В2В-переговоры по вопросам развития торгового сотрудничества и промышленной кооперации с резидентами СЭЗ.

AGRI TECHNIKA-2023 собрала рекордное количество посетителей – более 470 тысяч человек из 149 стран. 2812 экспонентов из 52 стран представили свои инновации, продукцию и услуги в 27 залах выставочного центра в Ганновере. В рамках деловой программы эксперты отрасли обсудили проблемы и тенденции развития сельскохозяйственных технологий на ближайшую перспективу.

Организатором выставки выступило Немецкое сельскохозяйственное общество DLG. Основной темой выставки стала «Зеленая продуктивность».

Помимо крупных игроков рынка, таких как АMAZONE, John Deer, Claas, ADM, Hermes, Tecnoma, APV, RAUCH, Lindner, Dammann, boqballe, Kubota и других свои продукты, необычные технологии продемонстрировали и более мелкие производители, которые могут быть интересны в будущем.

Ранее агропромышленный потенциал СЭЗ «Гродноинвест» был представлен на Международной сельскохозяйственной выставке в Нови-Сад в Сербии.
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