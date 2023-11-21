Форум «Дни здравоохранения и медицинского образования Узбекистан-Беларусь» пройдет 27-30 ноября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, в рамках форума планируется проведение 8 секционных заседаний по следующим тематикам: диагностика и реабилитация, онкология, кардиология и кардиохирургия, материнство и детство, трансплантология, первичная медицинская помощь, медицинское образование, фармацевтическая промышленность, трансфузиология, медицинское оборудование, цифровизация.

На пленарное заседание во Дворце республики «Сотрудничество в области здравоохранения и медицинского образования Узбекистан-Беларусь» специалисты со всех регионов Беларуси и более 200 специалистов из Узбекистана соберутся 29 ноября.

Во время проведения пленарного заседания органищуется тематическая выставка, на которой будут продемонстрированы последние научные достижения в сфере здравоохранения и фармацевтики.

В рамках проведения дней здравоохранения узбекские коллеги ознакомятся с особенностями работы организаций здравоохранения разного уровня как в городе Минске, так и в областных регионах.

Основная цель секционных заседаний – наглядно показать узбекским партнерам возможности системы здравоохранения Республики Беларусь, заинтересовать в установлении новых контактов, внести конкретные предложения для узбекских государственных и частных предприятий.

Планируется, что в работе мероприятий форума примут участие более 200 специалистов из Узбекистана. В ходе заседаний секций планируется предметно обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран в области здравоохранения.