МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НАН БЕЛАРУСИ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ШЭНЬЯНСКИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ

16:38 21.11.2023 Делегация Шэньянского технологического института во главе с ректором Ли Канцзюем 20 ноября посетила НАН Беларуси. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН, делегация ознакомилась с основными направлениями деятельности и разработками организаций НАН Беларуси на постоянно действующей выставке «Достижения отечественной науки – производству». В ходе переговоров с первым заместителем председателя президиума НАН Беларуси Сергеем Чижиком стороны обсудили возможность выполнения совместных проектов Шэньянского технологического института и РУП «Институт экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского», ГНУ «Институт физики имени Б.И.Степанова НАН Беларуси», ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси», ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси», ГНУ «Институт порошковой металлургии имени академика О.В. Романа». По итогам встречи подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Шэньянским технологическим институтом и НАН Беларуси. Целью Соглашения является взаимодействие в области проведения фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок по важнейшим направлениям развития науки и техники, а также создание условий для развития научных школ, подготовки научных работников высшей квалификации, повышения квалификации ученых и специалистов Сторон, а также реализация продвижение создаваемых в рамках совместных проектов продукции и услуг на рынке КНР и Республики Беларусь.