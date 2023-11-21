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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ НАМЕРЕНЫ РАЗВИВАТЬ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИМИ ТОВАРАМИ


14:43 21.11.2023

В рамках визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) делегации деловых кругов Самарской области обсуждены возможности расширения сферы применения биржевого механизма в торговле между Беларусью и данным регионом России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в качестве приоритетного направления взаимодействия, способного обеспечить значительный прирост суммы биржевых сделок, рассматривается импортозамещение.

По мнению сторон, концентрация спроса и предложения белорусских и самарских предприятий на электронной площадке БУТБ создаст благоприятные условия для установления долгосрочных кооперационных связей и обеспечит дополнительный канал реализации и закупок импортозамещающей продукции, востребованной в Беларуси и Самарской области. В частности, учитывая высокий уровень развития машиностроительной и нефтехимической отраслей в регионе, первоочередное внимание планируется уделить вовлечению в биржевую торговлю производителей запчастей и комплектующих для автотранспорта, а также поставщиков промышленного оборудования и полимерных изделий.

Содействовать наполнению торговой системы БУТБ заявками на продажу и покупку от самарских предприятий будет региональная торгово-промышленная палата, которая с марта 2023 г. имеет статус биржевого брокера. Готовность активизировать работу по линии импортозамещения подтвердил и вице-президент ТПП Самарской области Алексей Попов. По его словам, среди членов палаты есть целый ряд небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, для которых платформа БУТБ может стать альтернативной точкой входа на белорусский рынок.

«С момента аккредитации ТПП Самарской области в качестве биржевого брокера проводится масштабная кампания по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о преимуществах использования биржевых торгов как одного из инструментов экспортного продвижения. Помимо этого, мы также рекомендуем самарским предприятиям интегрировать биржевой механизм в свою закупочную деятельность с целью оперативного поиска и приобретения аналогов импортной продукции, выпускаемых в Беларуси или в других регионах Российской Федерации. За последние полтора года бизнес-сообщество стало более гибким и активнее внедряет новые цифровые решения, поэтому желающих попробовать торговать на бирже достаточно много», — подчеркнул Алексей Попов.

По информации БУТБ, в настоящее время на бирже аккредитованы 60 самарских компаний, 9 из которых начали участвовать в торгах в 2023 г. По итогам января-октября сумма сделок резидентов Самарской области выросла на 14% год к году. Основу биржевого товарооборота Беларуси и Самарской области составляет импорт металлопродукции для белорусского промышленного и строительного секторов. Преимущественно это нержавеющие трубы, оцинкованная проволока, подшипники и медные аноды.
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