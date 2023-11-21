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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛЛЕГПРОМА ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ В ШАНХАЕ РЯД ВСТРЕЧ И ПЕРЕГОВОРОВ
13:00 21.11.2023
Делегация концерна «Беллегпром» посещает отраслевую Международную выставку текстильного оборудования ITMA Asia, которая проходит 19-23 ноября 2023 года в Шанхае.
Как сообщает Telegram-канал концерна, в планах у представителей белорусских предприятий проведение переговоров с компаниями-производителями текстильного оборудования, посещение Шанхайского текстильного бизнес-центра Shanghai Mart, а также предприятия Suzhou Automated Equiment Co., Ltd.
Кроме того, запланированы переговоры с компанией TPET о готовности отгрузки автоматизированного оборудования по пошиву постельного белья в адрес РУПТП «Оршанский льнокомбинат».
Китайская ITMA Asia является крупнейшей выставкой в Азии, посвященной текстильной промышленности. Ее посетители могут ознакомиться с новейшими разработками в области производства тканей, цифровой печати, дизайна и моделирования.
Ежегодно выставка привлекает участников из более чем 40 стран мира.
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