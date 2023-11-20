МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ В КРАСНОДАР

09:06 21.11.2023 Премьер-министр Беларуси 20 ноября 2023 года с рабочим визитом прибыл в Краснодар. Об этом сообщает Telegram-канал правительства. Согласно информации, это первая точка маршрута правительственной делегации в российские регионы. Вторым регионом в маршруте запланирована Нижегородская область.