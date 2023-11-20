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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПРИБЫЛ В КРАСНОДАР
09:06 21.11.2023
Премьер-министр Беларуси 20 ноября 2023 года с рабочим визитом прибыл в Краснодар. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
Согласно информации, это первая точка маршрута правительственной делегации в российские регионы.
Вторым регионом в маршруте запланирована Нижегородская область.
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