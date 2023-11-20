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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОКОЛО 770 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ
14:14 20.11.2023
Около 770 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«С начала действия безвизового режима 769 329 туристов из соседних стран Евросоюза прибыли в Беларусь: 479 868 граждан Литвы, 176 635 граждан и 53 895 неграждан Латвии, а также 58 931 гражданин ПольшиЙ», - говорится в сообщении.
С 1 января 384 343 иностранца въехали на нашу территорию со стороны ЕС без виз: 231 605 граждан Литвы, 88 501 гражданин и 27 016 неграждан Латвии, а также 37 221 гражданин Польши.
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