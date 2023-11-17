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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СОЗДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛУННОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ СТАНЦИИ


10:12 20.11.2023

Представители Лаборатории исследований дальнего космоса «Тяньду» и Шанхайского НИИ космического движения 17 ноября 2023 года посетили парк «Великий камень».

В ходе визита делегаты в демонстрационном зале ознакомились с историей, структурой управления преференциальной политикой и инвестиционной средой индустриального парка.

В тот же день состоялись переговоры научных организаций с руководством СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» и предприятия-резидента ООО «Китайско-Белорусский высокотехнологичный аэрокосмический центр исследований и разработок». Стороны обсудили планы сотрудничества в области реализации совместных проектов в области космических технологий.

Как сообщает сайт парка «Великий камень», состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве в области создания Международной лунной исследовательской станции между Лабораторией исследования дальнего космоса и Китайско-белорусским высокотехнологичным аэрокосмическим центром исследований и разработок.
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