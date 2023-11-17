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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПОЗИЦИЮ БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ В ТБИЛИСИ
09:13 20.11.2023
Экспозицию белорусских производителей представили на 21-й международной выставке сельского хозяйства, продуктов питания, упаковки и пищевой промышленности Agro Food Drink Tech EXPO, которая проходила с 17 по 19 ноября в Тбилиси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, среди компаний, которые приняли участие в выставке под брендом Made in Belarus, – предприятия концерна «Белгоспищепром» (Кондитерская фабрика «Спартак», фабрика «Красный пищевик», Минский маргариновый завод), Слуцкий сыродельный комбинат, Пинский мясокомбинат, Солигорская птицефабрика, «Гомсельмаш».
Кондитерская фабрика «Спартак» представила свою обновленную линейку горького шоколада с уникальными вкусовыми комбинациями: апельсиновыми цукатами, имбирем и лимоном, с фундуком и малиной, а также молочный шоколад с соленой карамелью и попкорном. Фабрика «Красный пищевик» привезла в Грузию свои фирменные драже, жевательный зефир, мармелад, халву с солью.
Минский маргариновый завод под брендом «Золотая капля» презентовал уже известную и пользующуюся спросом продукцию (растительные масла, кетчуп, хрен, горчицу, маргарины), а также новинки.
Слуцкий сыродельный комбинат порадовал своей традиционной продукцией, такой как молоко, творог, масло сливочное, глазированные сырки и сухие молочные продукты, а также широким ассортиментом сыров. Пинский мясокомбинат предоставляет жителям Грузии возможность продегустировать как уже полюбившуюся мясную продукцию, сервелаты, так и новинки производства – сало на соломе и сало с дымком, а также продукты из мяса дичи.
Солигорская птицефабрика презентовала эко-линейку фермерских куриных и перепелиных яиц, сырое мясо, эксклюзивные виды продукции – копченые, вареные в маринаде куриные и перепелиные яйца, а также новинку года – варено-копченое мясо перепелов.
На открытой площадке выставочного центра в Тбилиси «Гомсельмаш» представил зерноуборочный комбайн GS5A, который сегодня используется в фермерских хозяйствах, особенно в странах с мелкоконтурными полями.
Накануне официального открытия выставки прошла встреча белорусских участников с послом Беларуси в Грузии Анатолием Лисом, на которой обсуждены новые возможности для предприятий расширения бизнес-связей и потенциал белорусско-грузинского сотрудничества.
В рамках выставки состоялись встречи формата B2B с ключевыми представителями торговых сетей и ведущими дистрибьюторами Грузии.
В выставке также приняли участие компании из Турции, Польши, Германии, Индии, Италии, Австрии, Словакии и Бельгии.
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