Министерства промышленности Беларуси и Китая подписали детализированный план сотрудничества. Документ подписан в рамках проходящего визита в Китай заместителя министра промышленности Александра Ефимова.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, документ является практической реализацией, подписанной в марте текущего года Комплексной стратегии совместного промышленного развития. Детализированный план наполнен конкретными проектами (направлениями) на среднесрочную перспективу в сфере машиностроения, деревообработки, химического производства и информационных технологий.

Основная цель – развивать производственную кооперацию, в том числе посредством совместных производств на территории Беларуси и Китая, привлечения высокотехнологичных компетенций для реализации инвестиционных проектов на белорусских предприятиях и налаживания прямого взаимодействия между белорусскими и китайскими предприятиями.

Кроме того, в рамках визита состоялись переговоры с Китайской федерацией машиностроения (CMIF). На встрече стороны договорились об активном содействии в установлении и развитии отношений между предприятиями Беларуси и Китая, в том числе подбору китайских партнеров с соответствующими компетенциями для промышленной кооперации, обмену информацией о передовых технологиях, перспективных для их внедрения в машиностроительной отрасли двух стран. В ближайшее время будет подписан соответствующий план мероприятий по сотрудничеству между Министерством промышленности Беларуси и Китайской федерацией машиностроения.

В настоящее время CMIF насчитывает около 330 непосредственных членов. В ее состав входят представители национальных ассоциаций машиностроительной промышленности, региональных ассоциаций; крупных предприятий и учреждений; научно-исследовательских институтов, университетов, участвующих в реформе системы промышленного управления Китая. CMIF входит в список основных китайских отраслевых ассоциаций Китая и предоставляет услуги правительству, отраслям промышленности и предприятиям, защищает права и интересы своих членов, является связующим звеном между правительством и предприятиями.