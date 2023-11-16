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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НОВАЯ МОДЕЛЬ БЕЛАРУСИ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МОСКОВСКОМ ФОРУМЕ


12:18 17.11.2023

Заместитель директора Департамента по санации и банкротству Станислав Садовников и директор РУП «Информационный центр Минэкономики» Максим Вашемирский участвуют в форуме «Банкротства. Новая реальность», который проходит 16-17 ноября 2023 г. в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, Станислав Садовников в рамках секционного заседания «Арбитражный управляющий: право или обязанность» презентовал участникам форума основные подходы, реализованные в законе Беларуси «Об урегулировании неплатежеспособности», сделав акцент на новом статусе, условиях работы и механизме контроля за деятельностью антикризисных управляющих.

«Национальная новая модель законодательства об урегулировании неплатежеспособности призвана, в первую очередь, решать задачи оздоровления предприятий. Соответственно, вознаграждение управляющего – это не зарплата, а гражданско-правовой механизм оплаты квалифицированной профессиональной деятельности, нацеленной на достижение результата в интересах должника, кредиторов и всего общества», – отметил представитель Минэкономики.

Максим Вашемирский в своем выступлении на заседании сессии «Практика проведения электронных торгов в банкротстве – актуальные проблемы и тенденции» сфокусировал внимание на организации проведения электронных торгов в банкротстве с учетом нового законодательства.

Участники форума также обсудили вопросы реализации имущества на электронных торгах в России и Беларуси. Положительную оценку получил белорусский опыт организации электронных торгов.
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