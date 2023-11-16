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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ОТКРОЕТ ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ


11:09 17.11.2023

Генеральное консульство Беларуси должно открыться в Екатеринбурге до 1 апреля 2024 года. Об этом говорится в постановлении Совмина № 776 от 16 ноября 2023 г.

«Открыть до 1 апреля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в городе Екатеринбурге (Российская Федерация). Закрыть до 1 апреля 2024 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Екатеринбурге», - говорится в постановлении, опубликованном на Национальном правовом портале.

При этом отделение посольства Беларуси в Екатеринбурге будет закрыто.

«Закрыть до 1 апреля 2024 г. отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Екатеринбурге», - сказано в документе.

Минфину Беларуси поручено профинансировать расходы на открытие и содержание генконсульства в пределах средств, предусмотренных Министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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