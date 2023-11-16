В рамках состоявшегося в Каире 7-го заседания белорусско-египетской совместной торговой комиссии обсуждены вопросы развития сотрудничества Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) с Египетской товарной биржей (Egyptian Mercantile Exchange, EMX) по совершенствованию технологий электронной торговли, обмену аналитическими данными, организации торговли новыми товарными позициями и обеспечению благоприятных условий для эффективного торгового взаимодействия между субъектами хозяйствования Республики Беларусь и Арабской Республики Египет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, основные усилия планируется сосредоточить на мероприятиях, которые будут способствовать росту объемов двусторонней торговли и расширению применения биржевого механизма в экспортно-импортной деятельности. В связи с этим БУТБ и EMX намерены проработать возможность взаимного участия белорусских и египетских компаний в биржевых торгах на обеих площадках. Ожидается, что это не только придаст импульс развитию биржевой торговли между Беларусью и Египтом, но и повысит эффективность реализации совместных проектов в других сферах. В частности, выход египетских предприятий на площадку промышленных и потребительских товаров БУТБ будет содействовать промышленной кооперации двух стран, а также решению вопросов импортозамещения.

Кроме того, БУТБ выразила готовность оказать EMX методологическую и, при необходимости, техническую помощь с введением в биржевой оборот дополнительных товарных позиций по таким направлениям, как черные и цветные металлы, молокопродукты, растительные масла, продукция деревообработки. По мнению египетской стороны, изучение опыта БУТБ по организации биржевой торговли на внутреннем и внешнем рынках позволит EMX сократить сроки внедрения новых торговых инструментов и избежать возможных «подводных камней».

Египетская товарная биржа была образована Министерством снабжения и внутренней торговли Египта в 2020 г., однако в регулярном режиме торги начали проводиться только в только в текущем году.

В августе 2021 г. между БУТБ и EMX подписан Меморандум о взаимопонимании.