|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОССТАНДАРТ БЕЛАРУСИ И ЕГИПЕТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И КАЧЕСТВУ БУДУТ ОБМЕНИВАТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ
17:51 16.11.2023
Подписан план мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании между Госстандартом и Египетской организацией по стандартизации и качеству (EOS). Документ подписан 15 ноября 2023 г. в рамках седьмого заседания белорусско-египетской совместной торговой комиссии, которое прошло 14-15 ноября 2023 г. в Каире.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, организации будут обмениваться информацией о законодательных актах в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, программами работ по стандартизации, каталогами, информационными указателями стандартов и другими документами.
Еще один пункт касается информирования о программах обучения, организации семинаров, профессиональных тренингов, стажировок, визитов и встреч экспертов по вопросам стандартизации и деятельности, связанной с качеством.
Представители Госстандарта 14 ноября приняли участие во втором заседании белорусско-египетской рабочей группы в сфере сельского хозяйства, в рамках которой в том числе обсуждались вопросы допуска на рынок Египта белорусской продукции халяль и признание сертификатов соответствия, выданных ООО «БелХаляль» на продукцию халяль отечественного производства. В переговорах также участвовали руководители Белорусского государственного центра аккредитации и ООО «БелХаляль».
Обсуждение этих вопросов было продолжено 15 ноября в рамках визитов в национальный орган по аккредитации Египта (EGAC) и орган по сертификации Халяль Египта (IS EG Halal).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.11.2023
Курсы в банках
на 16.11.2023
Конвертация в банках
на 16.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте