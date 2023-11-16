Подписан план мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании между Госстандартом и Египетской организацией по стандартизации и качеству (EOS). Документ подписан 15 ноября 2023 г. в рамках седьмого заседания белорусско-египетской совместной торговой комиссии, которое прошло 14-15 ноября 2023 г. в Каире.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, организации будут обмениваться информацией о законодательных актах в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, программами работ по стандартизации, каталогами, информационными указателями стандартов и другими документами.

Еще один пункт касается информирования о программах обучения, организации семинаров, профессиональных тренингов, стажировок, визитов и встреч экспертов по вопросам стандартизации и деятельности, связанной с качеством.

Представители Госстандарта 14 ноября приняли участие во втором заседании белорусско-египетской рабочей группы в сфере сельского хозяйства, в рамках которой в том числе обсуждались вопросы допуска на рынок Египта белорусской продукции халяль и признание сертификатов соответствия, выданных ООО «БелХаляль» на продукцию халяль отечественного производства. В переговорах также участвовали руководители Белорусского государственного центра аккредитации и ООО «БелХаляль».

Обсуждение этих вопросов было продолжено 15 ноября в рамках визитов в национальный орган по аккредитации Египта (EGAC) и орган по сертификации Халяль Египта (IS EG Halal).