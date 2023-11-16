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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ УЧАСТВУЕТ В 42-Й ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЮНЕСКО


15:44 16.11.2023

Делегация Беларуси участвует в 42-й Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая проходит 7-22 ноября 2023 г. в Париже.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, выступая на пленарном заседании, заместитель постоянного представителя Беларуси при ЮНЕСКО Кирилл Грушевский отметил серьезное значение, которое придает наша страна сотрудничеству с ЮНЕСКО, поддержал программу Организации на предстоящей период, а также выразил готовность Беларуси содействовать объединительным инициативам, направленным на преодоление разделительных линий между странами и народами.

К. Грушевский также проинформировал, что Беларусь направила в адрес ЮНЕСКО приглашение с предложением о посещении Беловежской пущи экспертами Центра всемирного наследия, а также Международного союза охраны природы. Приглашение подготовлено в соответствии с решением 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, в котором выражена крайняя обеспокоенность строительством Польшей пограничного барьера в Беловежской пуще. Приглашенные специалисты должны будут оценить негативное воздействие заграждения, возведенного в заповедном лесу.

В следующем году Беларусь отметит 70-летие вступления в ЮНЕСКО.
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