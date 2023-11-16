Объявлен конкурс совместных белорусско-китайских научно-технических проектов на 2024-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям, конкурс пройдет по следующим направлениям: цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии, основанные на их производства; биологические, медицинские, фармацевтические и химические технологии и производства; энергетика, строительство, экология и рациональное природопользование; машиностроение, машиностроительные технологии, приборостроение и инновационные материалы; агропромышленные и продовольственные технологии.

Заявки на конкурс принимаются по 20 декабря 2023 г.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить установленные организаторами формы и направить их в электронном виде с сопроводительным письмом от государственного заказчика проекта в адрес ГКНТ через ИАС «Экспертиза» (комплект форм).

При этом заявка должна содержать:

подготовленный в установленном порядке бизнес-план (по проектам, направленным на создание и/или освоение новых технологий и/или видов продукции (работ, услуг);

письменные обязательства государственного заказчика и/или других заинтересованных по практическому использованию результатов исследований и разработок, полученных при реализации проекта (для проектов прикладного характера);

письменные обязательства государственного заказчика и/или других заинтересованных по долевому участию в финансировании затрат по проекту в размере не менее 50 процентов общего объема планируемых на эти цели средств (по проектам, в рамках которых планируется выполнение опытно-конструкторских и опытно-технологических работ);

копию договора о сотрудничестве с зарубежной организацией-партнером;

акт ведомственной экспертизы.