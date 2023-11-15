МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И КАЗАХСТАН ОПРЕДЕЛИЛИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

11:48 16.11.2023 В Государственном комитете по науке и технологиям (ГКНТ) в формате видеоконференции состоялось восьмое заседание белорусско-казахстанской комиссии по научно-техническому сотрудничеству. Белорусскую часть комиссии возглавил первый заместитель председателя ГКНТ Денис Коржицкий, казахстанскую – вице-министр науки и высшего образования Дархан Ахмед-Заки. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, стороны уделили внимание текущему положению и перспективам развития науки, технологий и инноваций в Беларуси и Казахстане, определили приоритетные направления сотрудничества, рассмотрели возможность проведения конкурса совместных научно-технических проектов. По итогам обсуждения согласован проект программы белорусско-казахстанского научно-технического сотрудничества на 2024-2025 годы.