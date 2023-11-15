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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТПП БЕЛАРУСИ И ЯКУТИИ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
10:13 16.11.2023
Торгово-промышленные палаты (ТПП) Беларуси и Якутии заинтересованы в расширении партнерских отношений бизнеса и реализации совместных проектов. Это было отмечено на встрече заместителя председателя БелТПП Дениса Мелешкина с президентом ТПП Республики Саха (Якутия) Мариной Богословской.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, на встрече обсуждены вопросы взаимодействия, в том числе планы по реализации перспективных направлений сотрудничества в рамках соглашения между ТПП Республики Саха (Якутия) и БелТПП, подписанного 15 июня этого года в ходе мероприятий XXVI Петербургского международного экономического форума.
Между организациями на постоянной основе налажен информационный обмен о выставочно-ярмарочных проектах и других конгрессных мероприятиях.
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