Торгово-промышленные палаты (ТПП) Беларуси и Якутии заинтересованы в расширении партнерских отношений бизнеса и реализации совместных проектов. Это было отмечено на встрече заместителя председателя БелТПП Дениса Мелешкина с президентом ТПП Республики Саха (Якутия) Мариной Богословской.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БелТПП, на встрече обсуждены вопросы взаимодействия, в том числе планы по реализации перспективных направлений сотрудничества в рамках соглашения между ТПП Республики Саха (Якутия) и БелТПП, подписанного 15 июня этого года в ходе мероприятий XXVI Петербургского международного экономического форума.

Между организациями на постоянной основе налажен информационный обмен о выставочно-ярмарочных проектах и других конгрессных мероприятиях.