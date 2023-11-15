Первое заседание белорусско-экватогвинейской рабочей группы в области промышленности состоялось в Экваториальной Гвинее с участием делегации Министерства промышленности Беларуси во главе с заместителем министра Дмитрием Харитончиком и представителей министерств торговли, промышленности и развития бизнеса Экваториальной Гвинеи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, Дмитрий Харитончик озвучил конкретные предложения и направления двустороннего сотрудничества.

«Важной задачей для большинства африканских стран является обеспечение продовольственной безопасности. В этой связи Министерство промышленности Беларуси готово активно сотрудничать с Экваториальной Гвинеей в части механизации сельского хозяйства страны», – сказал Дмитрий Харитончик.

В числе других перспективных направлений он озвучил строительство зерносушильных комплексов хранения и сушки зерна, поставки различной автомобильной техники, дорожно-строительной техники, белорусских карьерных самосвалов, а также дизель-генераторных и компрессорных станций, промышленных дизельных двигателей.

«Важным преимуществом является то, что при реализации техники на экспорт белорусские производители предлагают комплексные проекты, а также придерживаются комплексного подхода, который предусматривает не только поставку техники, но и обеспечение запасными частями, сервисное и гарантийное обслуживание, обучение для местных специалистов эксплуатации и ремонту техники, при необходимости, направление своих технических специалистов для ввода техники в эксплуатацию и обучения правилам ее пользования», – особо подчеркнул заместителем министра промышленности.

Дмитрий Харитончик заверил, что Министерство промышленности готово оказать необходимое содействие в организации работы с белорусскими производителями.

«Совместными усилиями мы реализуем все намеченные масштабные проекты в интересах граждан наших государств», – заключил Дмитрий Харитончик.

Как сообщалось, масштабная белорусская делегация прибыла 14 ноября в Экваториальную Гвинею и начала свою работу в Малабо. В состав делегации вошли министр иностранных дел Сергей Алейник, представители министерств сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения, промышленности, образования, председатели Госкомитета по науке и технологиям, государственных концернов, представители руководства БелТПП, высших учебных заведений, деловых и финансовых кругов. Запланированы отраслевые переговоры, согласование документов двустороннего сотрудничества и ряд других практических мероприятий.