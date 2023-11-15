ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНПРОМ БЕЛАРУСИ И ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА


09:15 16.11.2023

Первое заседание белорусско-экватогвинейской рабочей группы в области промышленности состоялось в Экваториальной Гвинее с участием делегации Министерства промышленности Беларуси во главе с заместителем министра Дмитрием Харитончиком и представителей министерств торговли, промышленности и развития бизнеса Экваториальной Гвинеи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, Дмитрий Харитончик озвучил конкретные предложения и направления двустороннего сотрудничества.

«Важной задачей для большинства африканских стран является обеспечение продовольственной безопасности. В этой связи Министерство промышленности Беларуси готово активно сотрудничать с Экваториальной Гвинеей в части механизации сельского хозяйства страны», – сказал Дмитрий Харитончик.

В числе других перспективных направлений он озвучил строительство зерносушильных комплексов хранения и сушки зерна, поставки различной автомобильной техники, дорожно-строительной техники, белорусских карьерных самосвалов, а также дизель-генераторных и компрессорных станций, промышленных дизельных двигателей.

«Важным преимуществом является то, что при реализации техники на экспорт белорусские производители предлагают комплексные проекты, а также придерживаются комплексного подхода, который предусматривает не только поставку техники, но и обеспечение запасными частями, сервисное и гарантийное обслуживание, обучение для местных специалистов эксплуатации и ремонту техники, при необходимости, направление своих технических специалистов для ввода техники в эксплуатацию и обучения правилам ее пользования», – особо подчеркнул заместителем министра промышленности.

Дмитрий Харитончик заверил, что Министерство промышленности готово оказать необходимое содействие в организации работы с белорусскими производителями.

«Совместными усилиями мы реализуем все намеченные масштабные проекты в интересах граждан наших государств», – заключил Дмитрий Харитончик.

Как сообщалось, масштабная белорусская делегация прибыла 14 ноября в Экваториальную Гвинею и начала свою работу в Малабо. В состав делегации вошли министр иностранных дел Сергей Алейник, представители министерств сельского хозяйства и продовольствия, здравоохранения, промышленности, образования, председатели Госкомитета по науке и технологиям, государственных концернов, представители руководства БелТПП, высших учебных заведений, деловых и финансовых кругов. Запланированы отраслевые переговоры, согласование документов двустороннего сотрудничества и ряд других практических мероприятий.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2023
валюта курс
EUR 3.3844
USD 3.1186
RUB 3.4782
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.11.2023
валюта курс +/-
USD 3.1186 -0.0426
RUB 3.4782 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3790
USD 3.1110 3.1220
RUB 3.4720 3.4820
подробнее

Конвертация в банках
на 16.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0780 1.0850
EUR/RUB 96.7000 97.3000
USD/RUB 89.2000 89.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте