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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ИНДОНЕЗИЯ РАСШИРЯТ ДОГОВОРНО-ПРАВОВУЮ БАЗУ СОТРУДНИЧЕСТВА
12:32 15.11.2023
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков 14 ноября встретился с послом Республики Индонезия в Республике Беларусь по совместительству Жозе Антонио Морато Таварешем.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на встрече обсуждены актуальные направления белорусско-индонезийского сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, образовательной и культурной сферах, а также взаимодействие двух стран в международных организациях.
Особое внимание было уделено планированию совместных двусторонних мероприятий и расширению договорно-правовой базы.
Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия между профильными государственными органами и выстраивании прямых бизнес-контактов.
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