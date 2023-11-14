Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков 14 ноября встретился с послом Республики Индонезия в Республике Беларусь по совместительству Жозе Антонио Морато Таварешем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на встрече обсуждены актуальные направления белорусско-индонезийского сотрудничества, в том числе в политической, торгово-экономической, образовательной и культурной сферах, а также взаимодействие двух стран в международных организациях.

Особое внимание было уделено планированию совместных двусторонних мероприятий и расширению договорно-правовой базы.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в расширении взаимодействия между профильными государственными органами и выстраивании прямых бизнес-контактов.