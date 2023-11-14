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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КГК БЕЛАРУСИ И СЧЕТНАЯ ПАЛАТА РОССИИ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
11:24 15.11.2023
Высшие органы финансового контроля Беларуси и России в ходе совместного семинара обсудили вопросы развития среды добросовестности за счет совершенствования мер по противодействию коррупции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, представители контрольных ведомств подчеркнули важность и актуальность проблемы противодействия коррупции, а также обменялись опытом антикоррупционной деятельности и использования цифровых технологий для развития и внедрения антикоррупционных практик.
На семинаре также рассмотрен вопрос продвижения принципов открытости, прозрачности и подотчетности в сфере управления государственными финансами.
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