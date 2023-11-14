Высшие органы финансового контроля Беларуси и России в ходе совместного семинара обсудили вопросы развития среды добросовестности за счет совершенствования мер по противодействию коррупции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, представители контрольных ведомств подчеркнули важность и актуальность проблемы противодействия коррупции, а также обменялись опытом антикоррупционной деятельности и использования цифровых технологий для развития и внедрения антикоррупционных практик.

На семинаре также рассмотрен вопрос продвижения принципов открытости, прозрачности и подотчетности в сфере управления государственными финансами.