Заключены новые контракты на поставку белорусской торфяной продукции в Китай.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, договоренности о сотрудничестве с китайскими компаниями достигнуты УП «Витебскоблгаз» в рамках Китайской международной выставки импорта, которая проходила в Шанхае с 5 по 10 ноября.

Бизнес-круги Китая могли ознакомиться с потенциалом торфяной отрасли Беларуси, в том числе в сфере производства торфяных питательных грунтов. В результате переговоров подписаны новые контракты на поставку торфяной продукции ПУ «Витебскторф». Первые контейнеры с белорусским торфом по новым контрактам планируется отправить китайским потребителям до конца года.

Китайская международная выставка импорта является одним из крупнейших выставочных мероприятий в мире. В этом году в ней приняли участие более 150 стран, представляющих регионы Азии, Африки и Европы.