В Малабо состоялись переговоры белорусской делегации под руководством министра иностранных дел Сергея Алейника с коллегами из Экваториальной Гвинеи во главе с министром иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Симеоном Ойоно Эсуно Ангуэ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили совместную работу по конкретным отраслям, определили графики по выходу на двусторонние документы и проекты. Существенное внимание уделено доработке и согласованию проекта дорожной карты сотрудничества, которая в настоящий момент насчитывает 65 пунктов.

Серьезное внимание уделено развитию двусторонней договорно-правовой базы, которая должна создать правовые рамки для более полного взаимодействия Беларуси и Экваториальной Гвинеи.

Обсуждение и конкретизация двусторонних проектов будут продолжены 14 и 15 ноября во время специально созданных секторальных рабочих групп.