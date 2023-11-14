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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ ДОРАБОТАЮТ ПРОЕКТ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
09:05 15.11.2023
В Малабо состоялись переговоры белорусской делегации под руководством министра иностранных дел Сергея Алейника с коллегами из Экваториальной Гвинеи во главе с министром иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Симеоном Ойоно Эсуно Ангуэ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили совместную работу по конкретным отраслям, определили графики по выходу на двусторонние документы и проекты. Существенное внимание уделено доработке и согласованию проекта дорожной карты сотрудничества, которая в настоящий момент насчитывает 65 пунктов.
Серьезное внимание уделено развитию двусторонней договорно-правовой базы, которая должна создать правовые рамки для более полного взаимодействия Беларуси и Экваториальной Гвинеи.
Обсуждение и конкретизация двусторонних проектов будут продолжены 14 и 15 ноября во время специально созданных секторальных рабочих групп.
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