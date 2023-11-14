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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛОРУССКИЕ ОРУЖЕЙНИКИ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В 18-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКЕ В ДУБАЕ


13:20 14.11.2023

Делегация Беларуси во главе с председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом принимает участие в 8-й международной аэрокосмической выставке Dubai Airshow-2023, которая 13 ноября 2023 года начала работу в Дубае (ОАЭ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, в составе белорусской делегации руководители и должностные лица ряда предприятий военно-промышленного комплекса страны.

На авиасалоне представлено 180 гражданских и военных самолетов, около 1400 производителей из 95 стран мира.

В рамках мероприятия состоялась встреча Дмитрия Пантуса с государственным министром по вопросам обороны ОАЭ Мохаммедом бин Ахмедом аль-Боварди.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние военно-технического сотрудничества по всему спектру направлений и подчеркнули важность его дальнейшего развития, прежде всего в области разработки и создания современных высокотехнологичных образцов вооружения и военной техники, в том числе с возможностью организации совместных производств на территории ОАЭ.

В рамках программы первого дня визита состоялась еще одна встреча председателя Госкомвонпрома Дмитрия Пантуса с руководством Совета TAWAZUN.

Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям и детально обсудили наиболее приоритетные направления дальнейшего взаимодействия. В ходе переговоров акцент был сделан на создание совместных высокотехнологичных продуктов на основе имеющихся компетенций сторон.
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