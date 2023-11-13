Делегации Беларуси во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Сергеем Бартошем отправилась с рабочей поездкой в Экваториальную Гвинею. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

«Данный регион, с которым мы ранее не сотрудничали, очень интересен для нас. У Экваториальной Гвинеи имеется большая потребность в молочных и мясных продуктах, которые мы производим в достаточном количестве. Поэтому хотелось бы детально изучить данное направление сотрудничества», - сказал Сергей Бартош.

Вторым важным направлением министр назвал взаимодействие в образовательной сфере в сельском хозяйстве

«Наши учебные заведения могут помочь с обучением молодежи, поскольку для них это очень важно - получение образования в сфере АПК», - добавил министр.

Кроме того, белорусская сторона готова предложить консультативные услуги в сфере сельского хозяйства и продовольствия.