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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ БЕЛАРУСИ ОТПРАВИЛАСЬ В ЭКВАТОРИАЛЬНУЮ ГВИНЕЮ НАЛАЖИВАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО
11:16 14.11.2023
Делегации Беларуси во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Сергеем Бартошем отправилась с рабочей поездкой в Экваториальную Гвинею. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.
«Данный регион, с которым мы ранее не сотрудничали, очень интересен для нас. У Экваториальной Гвинеи имеется большая потребность в молочных и мясных продуктах, которые мы производим в достаточном количестве. Поэтому хотелось бы детально изучить данное направление сотрудничества», - сказал Сергей Бартош.
Вторым важным направлением министр назвал взаимодействие в образовательной сфере в сельском хозяйстве
«Наши учебные заведения могут помочь с обучением молодежи, поскольку для них это очень важно - получение образования в сфере АПК», - добавил министр.
Кроме того, белорусская сторона готова предложить консультативные услуги в сфере сельского хозяйства и продовольствия.
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