МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ХОЛДИНГ «АМКОДОР» УКПРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

10:13 14.11.2023 Делегация Владимирской области, в состав которой входят руководители и представители министерств и ведомств, посетила ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, делегация ознакомилась с линейкой выпускаемой продукции, посетила постоянно действующую выставку машин «АМКОДОР» и провела переговоры. Гости ознакомились с информацией о производственных мощностях холдинга, а также обсудили перспективы сотрудничества.