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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» УКПРЕПЛЯЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
10:13 14.11.2023
Делегация Владимирской области, в состав которой входят руководители и представители министерств и ведомств, посетила ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, делегация ознакомилась с линейкой выпускаемой продукции, посетила постоянно действующую выставку машин «АМКОДОР» и провела переговоры.
Гости ознакомились с информацией о производственных мощностях холдинга, а также обсудили перспективы сотрудничества.
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