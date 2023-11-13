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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ОАЭ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВОЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
09:00 14.11.2023
Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о военном сотрудничестве. Документ подписан в рамках визита в ОАЭ министра обороны Виктора Хренина.
«В ОАЭ состоялись переговоры министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина и Государственного министра по делам обороны ОАЭ. В ходе встречи стороны подписали соглашение о военном сотрудничестве», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Беларуси.
В нем также сообщается, что Виктор Хренин принимает участие в работе выставки Dubai Airshow 2023.
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