МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ОАЭ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ВОЕННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

09:00 14.11.2023 Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали соглашение о военном сотрудничестве. Документ подписан в рамках визита в ОАЭ министра обороны Виктора Хренина. «В ОАЭ состоялись переговоры министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Виктора Хренина и Государственного министра по делам обороны ОАЭ. В ходе встречи стороны подписали соглашение о военном сотрудничестве», - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Беларуси. В нем также сообщается, что Виктор Хренин принимает участие в работе выставки Dubai Airshow 2023.