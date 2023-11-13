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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ С ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
17:26 13.11.2023
Беларусь готова делиться опытом благоустройства населенных пунктов. Об этом заявила сегодня заместитель министра экономики Беларуси Алеся Абраменко в ходе встречи с министром жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области Еленой Семеновой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, российская делегация прибыла для обмена передовым опытом по содержанию, озеленению, освещению улиц и дворовых территорий, организации работы коммунальных служб, а также по подбору и использованию техники для благоустройства города.
Программа пребывания делегации Владимирской области достаточно насыщенная. Сегодня российские гости посетят предприятие «Минскзеленстрой», а также ОАО «Амкодор», которое занимается производством различных видов техники, в том числе дорожно-строительной и коммунальной.
Завтра делегация продолжит свою работу в Бресте, где посетит мусороперерабатывающее предприятие и «Брестводоканал».
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