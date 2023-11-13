|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛТПП ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ СО ВСЕМИ 14 РЕГИОНАМИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ
15:39 13.11.2023
Гомельское отделение БелТПП взаимодействует со всеми 14 регионами Приволжского федерального округа России.
Как рассказала гендиректор Гомельского отделения Марина Филонова, подписано 12 соглашений о сотрудничестве с поволжскими ТПП и 5 –с ассоциациями бизнеса.
«Для углубления экономического взаимодействия в этом месяце состоялся визит белорусских деловых кругов в Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары», - уточнила она.
В состав бизнес-миссии вошли руководители промышленных предприятий, СЭЗ «Гомель-Ратон», медицинских, санаторных, туристических организаций.
Во время встреч обсуждались темы импортозамещения, конкретизации отраслевого взаимодействия в сферах производственной кооперации, инвестиционного сотрудничества, оздоровления и здравоохранения.
Для расширения сфер взаимодействия ожидается визит делегации Марий Эл в Гомельскую область на «Бизнес Дни в Гомеле». Марийская сторона заинтересована в изучении опыта работы и возможностей сотрудничества с предприятиями семеноводства и животноводства Гомельской области.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 14.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2023
Курсы в банках
на 13.11.2023
Конвертация в банках
на 13.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте