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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛТПП ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ СО ВСЕМИ 14 РЕГИОНАМИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ


15:39 13.11.2023

Гомельское отделение БелТПП взаимодействует со всеми 14 регионами Приволжского федерального округа России.

Как рассказала гендиректор Гомельского отделения Марина Филонова, подписано 12 соглашений о сотрудничестве с поволжскими ТПП и 5 –с ассоциациями бизнеса.

«Для углубления экономического взаимодействия в этом месяце состоялся визит белорусских деловых кругов в Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары», - уточнила она.

В состав бизнес-миссии вошли руководители промышленных предприятий, СЭЗ «Гомель-Ратон», медицинских, санаторных, туристических организаций.

Во время встреч обсуждались темы импортозамещения, конкретизации отраслевого взаимодействия в сферах производственной кооперации, инвестиционного сотрудничества, оздоровления и здравоохранения.

Для расширения сфер взаимодействия ожидается визит делегации Марий Эл в Гомельскую область на «Бизнес Дни в Гомеле». Марийская сторона заинтересована в изучении опыта работы и возможностей сотрудничества с предприятиями семеноводства и животноводства Гомельской области.
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