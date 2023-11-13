МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛТПП ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ СО ВСЕМИ 14 РЕГИОНАМИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ

15:39 13.11.2023 Гомельское отделение БелТПП взаимодействует со всеми 14 регионами Приволжского федерального округа России. Как рассказала гендиректор Гомельского отделения Марина Филонова, подписано 12 соглашений о сотрудничестве с поволжскими ТПП и 5 –с ассоциациями бизнеса. «Для углубления экономического взаимодействия в этом месяце состоялся визит белорусских деловых кругов в Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары», - уточнила она. В состав бизнес-миссии вошли руководители промышленных предприятий, СЭЗ «Гомель-Ратон», медицинских, санаторных, туристических организаций. Во время встреч обсуждались темы импортозамещения, конкретизации отраслевого взаимодействия в сферах производственной кооперации, инвестиционного сотрудничества, оздоровления и здравоохранения. Для расширения сфер взаимодействия ожидается визит делегации Марий Эл в Гомельскую область на «Бизнес Дни в Гомеле». Марийская сторона заинтересована в изучении опыта работы и возможностей сотрудничества с предприятиями семеноводства и животноводства Гомельской области.