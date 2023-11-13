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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД БЕЗВИЗА ПОСЕТИЛИ ПОЧТИ 763 ТЫС. ГРАЖДАН ЛИТВЫ, ЛАТВИИ И ПОЛЬШИ


13:33 13.11.2023

Безвизовый режим продолжает пользоваться популярностью у иностранцев. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Всего с начала действия безвизового режима 762 921 иностранец посетил Беларусь: 476 951 гражданин Литвы, 174 627 граждан и 53 283 негражданина Латвии, а также 58 060 граждан Польши.

«После длительных выходных и по настоящее время около 4 тысяч проживающих в Литве, Латвии и Польше посетили нашу страну в безвизовом порядке. Больше всего иностранцев приехало из Литвы — 2096 граждан», - говорится в сообщении.

С начала текущего года 377 935 туристов из соседних с Беларусью стран ЕС въехали на нашу территорию по безвизу: 228 688 граждан Литвы, 86 493 гражданина и 26 404 негражданина Латвии, а также 36 350 граждан Польши.
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