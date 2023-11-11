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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КУБЕ ИНТЕРЕСЕН БЕЛОРУССКИЙ ОПЫТ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛНОГО ЦИКЛА
10:22 13.11.2023
Кубе интересен белорусский опыт в агропромышленном производстве полного цикла. Об этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, который в рамках официального визита в Беларусь посетил ОАО «Минский молочный завод 1» и агрокомбинат «Дзержинский».
«Я с нетерпением ждал посещения именно этого предприятия. Агропромышленная продукция и вообще сельскохозяйственный комплекс - это один из главных приоритетов сегодняшнего правительства Кубы. Во время визита мы передали белорусской стороне перечень той продукции, в которой у нас есть потребность и которую мы хотели бы импортировать. Но мы не ограничились этим и наметили несколько проектов, которые позволят нам совместно с белорусской стороной у себя на территории производить некоторые продукты», - сказал Мануэль Марреро Крус при посещении агрокомбината «Дзержинский».
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, кубинская делегация ознакомилась с технологиями производства белорусской молочной и мясной продукции, продегустировала продукцию предприятий.
Премьер-министр Кубы выразил заинтересованность в налаживании поставок предприятия молочных товаров.
Коме того, обсуждался вопрос проработки создания совместного предприятия на территории Кубы по производству молочной продукции из сухого молока, экспортируемого из Беларуси.
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