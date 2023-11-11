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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТУРЦИЯ ГОТОВА СПОСОБСТВОВАТЬ СНЯТИЮ САНКЦИЙ ПРОТИВ БЕЛОРУССКИХ КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ
09:13 13.11.2023
Турция готова оказывать содействие в снятии санкций против белорусских калийных удобрений. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ министр иностранных дел Сергей Алейник.
«Турция полностью подтвердила готовность оказывать нам содействие в снятии ограничений на калийные удобрения, на удобрения, которые сегодня составляют основу для продовольственной и сельскохозяйственной безопасности, особенно – в странах глобального Юга. На наш взгляд, в условиях, когда, по данным ООН, 3/4 миллиарда населения планеты голодает, вводить санкции в отношении удобрений со стороны США и ЕС – является преступным. Мы подтвердили нашу готовность дальше продвигать эту тему на международных площадках и дальше развивать наше сотрудничество в двустороннем формате. Потому что на сегодняшний день 80% потребностей Турции в удобрениях покрывается Беларусью», - сказал Сергей Алейник.
Отметим, что на прошлой неделе состоялось заседание белорусско-турецкой совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Анкаре, а также переговоры министров двух стран.
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