Турция готова оказывать содействие в снятии санкций против белорусских калийных удобрений. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ министр иностранных дел Сергей Алейник.

«Турция полностью подтвердила готовность оказывать нам содействие в снятии ограничений на калийные удобрения, на удобрения, которые сегодня составляют основу для продовольственной и сельскохозяйственной безопасности, особенно – в странах глобального Юга. На наш взгляд, в условиях, когда, по данным ООН, 3/4 миллиарда населения планеты голодает, вводить санкции в отношении удобрений со стороны США и ЕС – является преступным. Мы подтвердили нашу готовность дальше продвигать эту тему на международных площадках и дальше развивать наше сотрудничество в двустороннем формате. Потому что на сегодняшний день 80% потребностей Турции в удобрениях покрывается Беларусью», - сказал Сергей Алейник.

Отметим, что на прошлой неделе состоялось заседание белорусско-турецкой совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Анкаре, а также переговоры министров двух стран.