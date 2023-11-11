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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ХОЛДИНГ «АМКОДОР» ПЛАНИРУЕТ ПРОДВИГАТЬ СВОЮ СПЕЦТЕХНИКУ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
11:57 11.11.2023
ОАО «АМКОДОР» - управляющая компания холдинга» приняло участие в совместном заседании рабочей группы по развитию сотрудничества между Беларусью и Амурской областью.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, в рамках совещания рассмотрены перспективы ОАО «АМКОДОР» в производстве и продвижении специальной техники в Дальневосточном федеральном округе. Обсуждены вопросы о дальнейшем сотрудничестве с регионом. При этом акцентировано внимание на совместной работе с автодорожными и коммунальными предприятиями, а также использовании машин для механизации строительных площадок.
По итогам совместного заседания подписан план мероприятий на 2024-2026 годы по реализации межправительственного соглашения между Беларусью и Амурской областью о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
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