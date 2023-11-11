Беларусь будет наращивать экспортное кредитование поставок своей продукции на Кубу. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко по итогам переговоров с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом.

"Мы провели <...>цы очень содержательные и предметные переговоры, и обсудили подробно все направления нашей дальнейшей работы. Мы обсудили те категории товаров, которые интересуют обе стороны для увеличения объемов торговли. Беларусь будет наращивать экспортное кредитование поставок отечественной продукции на Кубу", - сказал Роман Головченко.

По его словам, также определены конкретные проекты, которые представляют интерес для реализации.

"Но для того чтобы принять окончательное решение о их начале, необходимо выйти на приемлемые параметры бизнес-планов. Это касается как участия наших организаций в создании и модернизации предприятий пищевой промышленности Кубы, так и производства, например, в Беларуси современных высокотехнологичных лекарственных препаратов, разработанных кубинскими учеными. Компетенции и достижения Кубы в сфере генной инженерии, фармакологии хорошо известны во всем мире. Мы будем регулярно сверять часы прогресса по этим направлениям", - отметил премьер-министр.