ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


МИНГОРИСПОЛКОМ ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ В СОЗДАНИИ ТОРГОВОГО ДОМА БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ В ОМСКЕ


09:15 11.11.2023

Мингорисполком окажет содействие в создании торгового дома белорусских товаров в Омске. Об этом заявила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич во время встречи с делегацией Омска под руководством первого заместителя мэра города Евгения Фомина, которая в эти дни работает в Минске.

«В нынешнем сентябре Минск и Омск стали побратимами. Конечно, хорошие взаимоотношения между городами были и раньше, но подписание соглашения о побратимстве придало им мощный импульс», - сказала она.

Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, гости прибыли в Минск, чтобы посетить ряд предприятий белорусской столицы, ознакомиться с работой по озеленению города, его уборке. Члены делегации посещают и промышленные предприятия. Уже есть конкретная заинтересованность в коммунальной технике, которую Омск намерен приобрести.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2023
валюта курс
EUR 3.3911
USD 3.1764
RUB 3.4522
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2023
валюта курс +/-
EUR 3.3868 -0
USD 3.1764 +0.0067
RUB 3.4522 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3850 3.3940
USD 3.1750 3.1850
RUB 3.4000 3.4500
подробнее

Конвертация в банках
на 11.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0700
EUR/RUB 97.9000 99.8000
USD/RUB 91.8000 93.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте