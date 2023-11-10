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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНГОРИСПОЛКОМ ОКАЖЕТ СОДЕЙСТВИЕ В СОЗДАНИИ ТОРГОВОГО ДОМА БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ В ОМСКЕ
09:15 11.11.2023
Мингорисполком окажет содействие в создании торгового дома белорусских товаров в Омске. Об этом заявила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич во время встречи с делегацией Омска под руководством первого заместителя мэра города Евгения Фомина, которая в эти дни работает в Минске.
«В нынешнем сентябре Минск и Омск стали побратимами. Конечно, хорошие взаимоотношения между городами были и раньше, но подписание соглашения о побратимстве придало им мощный импульс», - сказала она.
Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, гости прибыли в Минск, чтобы посетить ряд предприятий белорусской столицы, ознакомиться с работой по озеленению города, его уборке. Члены делегации посещают и промышленные предприятия. Уже есть конкретная заинтересованность в коммунальной технике, которую Омск намерен приобрести.
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