Мингорисполком окажет содействие в создании торгового дома белорусских товаров в Омске. Об этом заявила первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич во время встречи с делегацией Омска под руководством первого заместителя мэра города Евгения Фомина, которая в эти дни работает в Минске.

«В нынешнем сентябре Минск и Омск стали побратимами. Конечно, хорошие взаимоотношения между городами были и раньше, но подписание соглашения о побратимстве придало им мощный импульс», - сказала она.

Как сообщает Telegram-канал Мингорисполкома, гости прибыли в Минск, чтобы посетить ряд предприятий белорусской столицы, ознакомиться с работой по озеленению города, его уборке. Члены делегации посещают и промышленные предприятия. Уже есть конкретная заинтересованность в коммунальной технике, которую Омск намерен приобрести.