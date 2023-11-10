В рамках заседания совместной коллегии Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства экономики Беларуси 10 ноября 2023 года главы экономических ведомств Александр Червяков и Максим Решетников подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам создания и развития особых (свободных) экономических зон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, документ определяет ключевые направления взаимодействия России и Беларуси в части развития особых (свободных) экономических зон и реализации значимых инвестиционных проектов. Сотрудничество Беларуси и России будет направлено на поиск перспективных территорий для создания особых (свободных) экономических зон, проработку мер государственной поддержки для реализации инвестпроектов, привлечение иностранных инвестиций.

«Подписание Меморандума станет новым этапом развития российско-белорусского партнерства, обеспечит эффективное взаимодействие России и Беларуси в области функционирования ОЭЗ (СЭЗ) и позволит повысить инвестиционную привлекательность двух стран», – подчеркнул министр экономики Беларусь Александр Червяков.