|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РФ ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
18:00 10.11.2023
В рамках заседания совместной коллегии Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства экономики Беларуси 10 ноября 2023 года главы экономических ведомств Александр Червяков и Максим Решетников подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам создания и развития особых (свободных) экономических зон.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, документ определяет ключевые направления взаимодействия России и Беларуси в части развития особых (свободных) экономических зон и реализации значимых инвестиционных проектов. Сотрудничество Беларуси и России будет направлено на поиск перспективных территорий для создания особых (свободных) экономических зон, проработку мер государственной поддержки для реализации инвестпроектов, привлечение иностранных инвестиций.
«Подписание Меморандума станет новым этапом развития российско-белорусского партнерства, обеспечит эффективное взаимодействие России и Беларуси в области функционирования ОЭЗ (СЭЗ) и позволит повысить инвестиционную привлекательность двух стран», – подчеркнул министр экономики Беларусь Александр Червяков.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 10.11.2023
Курсы в банках
на 10.11.2023
Конвертация в банках
на 10.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте