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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ РОССИЙСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ В БЕЛАРУСИ СОЗДАЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗМЫ


17:39 10.11.2023

В Беларуси создаются дополнительные условия и механизмы для привлечения российских инвестиций. Об этом заявил сегодня заместитель министра экономики Беларуси Владимир Наумович в своем докладе на совместном заседании коллегий Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития России.

По его словам, по итогам первого полугодия 2023 г. доля российских инвестиций в белорусской экономике превысила 57% – это 7-летний максимум. В свою очередь объем белорусских инвестиций в России вырос почти на четверть.

Значительный фрагмент доклада была посвящен мерам по активизации деловой инициативы инвесторов, обновленному Закону «Об инвестициях», развитию индустриальных площадок в регионах.

Отдельно Владимир Наумович рассказал о создании дополнительных условий и механизмов привлечения российского капитала в Беларусь.

«Работа ведется в рамках соответствующей Дорожной карты – это своего рода долгосрочный план с мероприятиями по шести направлениям: инвестиционная деятельность, кредитно-финансовое и научно-техническое сотрудничество, реализация проектов в реальном секторе, в АПК и в иных сферах.

В его рамках Национальное агентство инвестиций и приватизации Беларуси совместно с облисполкомами уже сейчас осуществляют поиск потенциальных предложений от российской стороны по реализации совместных перспективных инициатив. В то же время ряд мероприятий представляется более эффективным реализовать совместно с представителями госорганов и делового сообщества России.

Для этого мы подготовили и направили в Минэкономразвития соответствующий Комплекс мер. Предлагается рассмотреть, при необходимости доработать и подготовить его итоговую версию для совместного утверждения на «полях» Белорусского инвестиционного форума, который состоится 23 ноября 2023 г. в Москве.

Рассчитываем, что предметные дискуссии с белорусским и иностранным бизнесом повысят узнаваемость инвестиционных возможностей Беларуси, развеют мифы о сложности инвестирования в белорусскую экономику, мотивируют российских партнеров к воплощению в жизнь своих производственных инициативы на нашей земле», – резюмировал Владимир Наумович, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
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