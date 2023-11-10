Беларуси интересен российский опыт адаптации ESG-повестки под национальные приоритеты. Об этом сегодня заявила начальник главного управления стратегического развития и международного сотрудничества Минэкономики Беларуси Елена Болигатова на совместном заседании коллегий Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития России.

«Каждому из компонентов стратегической цели устойчивого развития, закрепленной в Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года (экономика, экология, общество), государством уделяется серьезное внимание на всех уровнях власти. В стране сформирована комплексная архитектура устойчивого развития. Важное место в такой архитектуре, безусловно, занимает реальный сектор экономики. В Республике Беларусь стремятся создать условия для максимального вовлечения субъектов хозяйствования в финансирование направлений развития и проектов, обеспечивающих наибольший вклад в достижение национальных целей в области устойчивого развития. Сегодня государство и бизнес приходят к пониманию, что требуется принятие совместных усилий в данном направлении» – отметила Елена Болигатова, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Она подчеркнула, одновременно во всем мире отмечается растущее внимание к вопросам управления экологическими, социальными и корпоративными, более известными всем как ESG, факторами непосредственно организациями. Интерес к ESG-повестке наблюдается и со стороны белорусского реального сектора.

«Именно поэтому адаптация ESG-повестки под национальные приоритеты, учет ESG-факторов в деятельности компаний, их участие в достижении целей устойчивого развития – комплексная задача, требующая системного, последовательного и скоординированного подхода к ее решению. Особый интерес представляет опыт российской стороны в данном направлении, поскольку ESG-повестка в Российской Федерации в последние несколько лет вышла на новый уровень развития: в вопросы устойчивого развития включились крупнейшие промышленные компании и финансовые организации России, повестка продвигается со стороны государственной власти как на национальном уровне, так и в рамках интеграционных объединений», – резюмировала представитель белорусского экономического ведомства.

Елена Болигатова предложила организовать взаимодействие между Минэкономики Беларуси и Минэкономразвития России по обмену лучшими практиками внедрения субъектами хозяйствования учета экологических, социальных и управленческих факторов в своей деятельности.