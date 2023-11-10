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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЮТ ВЫЙТИ НА ТОРГОВУЮ ПЛАТФОРМУ БУТБ


14:43 10.11.2023

По итогам онлайн-конференции с участием представителей бизнеса Томской области России ряд предприятий региона, занимающихся выпуском водоочистительного, вентиляционного и осветительного оборудования, выразили заинтересованность в использовании площадки промышленных и потребительских товаров Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Мероприятие было организовано Торговым представительством Российской Федерации в Республике Беларусь и белорусским представительством АО «Российский экспортный центр».

Согласно предварительным договоренностям, биржевую торговую платформу планируется задействовать в качестве дополнительного канала экспортных продаж, а также для закупок материалов, запчастей и комплектующих в рамках импортозамещения. Учитывая значительный удельный вес промышленного оборудования и техники в товарообороте площадки БУТБ, ожидается, что продукция томских производителей будет востребована как у белорусских участников торгов, так и нерезидентов РБ.

«Выход на биржу производителей оборудования из Томской области, безусловно, положительно скажется на объемах биржевой торговли с этим регионом. По данным за январь-октябрь 2023 г., доля оборудования, механических устройств и их частей составляет около 30% товарооборота площадки промышленных и потребительских товаров, что свидетельствует о высоком уровне спроса на такую продукцию. Если говорить об активности томских компаний на торгах, то сейчас биржевой механизм для работы на белорусском рынке используют исключительно импортеры пиломатериалов. С конца июля в Томскую область уже реализовано свыше 10 тысяч кубометров отечественной пилопродукции. Продавцами выступили 17 деревообрабатывающих предприятий государственной и частной формы собственности», - рассказали в пресс-службе БУТБ.

По состоянию на 1 ноября 2023 года на БУТБ было аккредитовано 3525 компаний из 42 субъектов Российской Федерации. В 2023 г. основу белорусско-российского биржевого товарооборота составляет продукция черной металлургии, изделия из древесины и мясомолочная продукция. По результатам 10 месяцев 2023 г. сумма сделок российских компаний на БУТБ достигла $208,4 млн, или 117% к аналогичному периоду 2022 г. При этом белорусский экспорт в Россию вырос 2,1 раза, а импорт из России — на 3%.
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