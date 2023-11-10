МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ

12:48 10.11.2023 Посол Беларуси в Боливарианской Республике Венесуэла Андрей Молчан 9 ноября 2023 г. встретился с вице-президентом – министром планирования Венесуэлы Рикардо Менендесом. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на переговорах обсуждена повестка дня предстоящего заседания белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске в ноябре 2023 г.