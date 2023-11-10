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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ БЕЛОРУССКО-ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ СОВМЕСТНОЙ КОМИССИИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ
12:48 10.11.2023
Посол Беларуси в Боливарианской Республике Венесуэла Андрей Молчан 9 ноября 2023 г. встретился с вице-президентом – министром планирования Венесуэлы Рикардо Менендесом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, на переговорах обсуждена повестка дня предстоящего заседания белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске в ноябре 2023 г.
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