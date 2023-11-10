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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОДОБРЕНЫ ПОПРАВКИ В СОГЛАШЕНИЕ БЕЛАРУСИ С РФ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ БЕЛАЭС


11:41 10.11.2023

Лукашенко указом № 346 от 2 ноября 2023 г. одобрил очередные поправки в соглашение с РФ о строительстве БелАЭС.

«Одобрить проект Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в строительстве на территории Республики Беларусь атомной электростанции от 15 марта 2011 года», - говорится в указе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Правительство Беларуси уполномочено на проведение переговоров по проекту протокола, ему разрешено при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера. Также правительству разрешено его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

«Временно применять Протокол по истечении 10 дней с даты его подписания до вступления в силу», - говорится в указе.

В свою очередь правительство своим постановлением № 760 от 2 ноября 2023 года уполномочило министра энергетики Виктора Каранкевича на проведение переговоров и подписание данного протокола.
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