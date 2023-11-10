Два новых документа о сотрудничестве с китайскими вузами подписаны во время визита делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем в Китай.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, достигнутые договоренности будут способствовать развитию международных отношений в области образования, науки и технологий.

С этой целью заверен меморандум о взаимопонимании с Сычуаньским университетом иностранных языков, предусматривающий различные формы взаимодействия. В их числе академический обмен студентами, преподавателями, реализация совместных образовательных, научно-исследовательских программ и проектов, обмен информацией, учебными материалами и научными отчетами, организация конференций, семинаров, практикумов, курсов, подготовка коллективных публикаций. В частности, стороны предметно рассмотрели перспективы сотрудничества в области регионоведения, лингвистики и белорусистики.

Во время посещения Сычуаньского университета иностранных языков, делегация БГУ провела также встречу с руководством Центра изучения Беларуси. Он с 2019 года работает при данном вузе и способствует распространению знаний о Беларуси, проведению культурных и образовательных мероприятий. Специалисты центра входят в состав экспертного «пула» по исследованиям нашей страны при Китайской академии общественных наук. Для укрепления материальной базы центру были переданы книги и предметы национального ремесленничества. Также стороны выразили взаимную заинтересованность в совместной подготовке издания о Республике Беларусь.

Вторым подписанным документом стало соглашение об обмене обучающимися с Китайским университетом политических наук и права. Данный документ предметно прописывает намерения сторон развивать партнерство в рамках действующего с марта 2023 года между вузами меморандума о взаимопонимании и касается обучения по юридическим специальностям выпускников китайского вуза в магистратуре БГУ, предоставления грантовой поддержки для реализации программ академической мобильности. Также был рассмотрен вопрос о присоединении китайского университета к деятельности Центра исследований ШОС, созданного в БГУ совместно с Университетом Циндао.

Продолжился визит в Китайский университет политических наук и права встречей со студентами и преподавателями. Их ознакомили со структурой, специальностями БГУ, рассказали о преимуществах обучения в белорусском вузе и особенностях образовательного процесса с учетом использования инновационных методик. В БГУ уже более пяти лет успешно работает система креативного образования. Она позволяет трансформировать содержание университетского образования, внедрять современные технологии обучения, индивидуализировать образовательную траекторию обучающегося, что делает учебную коммуникацию диалогичной. Специфике данной системы, ее реализации в БГУ была посвящена лекция «Эвристическая педагогика: как обучать всех одинаково, но по-разному» ректора Андрея Короля.

Напомним, визит делегации БГУ в Китай предусматривал проведение ряда встреч с китайскими партнерами для обсуждения вопросов расширения межвузовского сотрудничества, развития экспорта, популяризации опыта БГУ на международном образовательном пространстве. Также во время посещения Китая состоялось открытие Информационно-рекрутингового образовательного центра БГУ в Чэнду, учреждена новая Университетская сеть научно-исследовательского сотрудничества и проведен I Международный конгресс по научно-техническим обменам «Один пояс, один путь», одним из организаторов которых стал БГУ.