МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ДЕЛЕГАЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛОМ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»

10:10 10.11.2023 Делегация Ставропольского края Российской Федерации во главе с руководителем региона Владимиром Владимировым 9 ноября 2023 года посетила индустриальный парк «Великий камень». Как сообщает сайт парка, в инновационном центре гостям представили историю проекта, преференциальный режим «Великого камня». Руководство администрации и «Компании по развитию индустриального парка» также рассказали о сферах деятельности резидентов и инфраструктуре для реализации инвестиционных проектов. В составе российской делегации были заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководство ряда министерств, парламентарии, руководители учреждений образования.