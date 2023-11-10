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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛОМ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»
10:10 10.11.2023
Делегация Ставропольского края Российской Федерации во главе с руководителем региона Владимиром Владимировым 9 ноября 2023 года посетила индустриальный парк «Великий камень».
Как сообщает сайт парка, в инновационном центре гостям представили историю проекта, преференциальный режим «Великого камня». Руководство администрации и «Компании по развитию индустриального парка» также рассказали о сферах деятельности резидентов и инфраструктуре для реализации инвестиционных проектов.
В составе российской делегации были заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководство ряда министерств, парламентарии, руководители учреждений образования.
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