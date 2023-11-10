Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган выступил на международной ИКТ-конференции в Туркменистане.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, он поделился опытом цифровизации экономики в Беларуси.

По его словам, в целях дальнейшей цифровой трансформации создан мощный инфраструктурный ”задел“, в том числе развитая сеть передачи данных, центры их обработки и хранения, инфраструктура межведомственного и трансграничного взаимодействия, механизмы идентификации и совершения электронных платежей, современные средства защиты информации.

Это позволяет осуществить технологический ”рывок“, вывести экономику и уровень жизни граждан на принципиально новый уровень.

Министерством связи и информатизации разработана Концепции национального суверенитета в сфере цифрового развития на пятилетний период, актуализированы положения Стратегии цифрового развития.

Созданы Центр цифрового развития и Центр перспективных исследований, сформирован институт «офисов цифровизации». На всех уровнях государственной вертикали определены должностные лица, которые отвечают за цифровое развитие всех отраслей экономики и регионов.

Отметим, что пленарная сессия ИКТ-конференции объединила глав Администраций связи РСС, международных экспертов и участников выставки «ТуркменТел-2023». В центре внимания собравшихся была цифровая трансформация.