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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН НА КОНФЕРЕНЦИИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ
09:21 10.11.2023
Министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган выступил на международной ИКТ-конференции в Туркменистане.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсвязи и информатизации, он поделился опытом цифровизации экономики в Беларуси.
По его словам, в целях дальнейшей цифровой трансформации создан мощный инфраструктурный ”задел“, в том числе развитая сеть передачи данных, центры их обработки и хранения, инфраструктура межведомственного и трансграничного взаимодействия, механизмы идентификации и совершения электронных платежей, современные средства защиты информации.
Это позволяет осуществить технологический ”рывок“, вывести экономику и уровень жизни граждан на принципиально новый уровень.
Министерством связи и информатизации разработана Концепции национального суверенитета в сфере цифрового развития на пятилетний период, актуализированы положения Стратегии цифрового развития.
Созданы Центр цифрового развития и Центр перспективных исследований, сформирован институт «офисов цифровизации». На всех уровнях государственной вертикали определены должностные лица, которые отвечают за цифровое развитие всех отраслей экономики и регионов.
Отметим, что пленарная сессия ИКТ-конференции объединила глав Администраций связи РСС, международных экспертов и участников выставки «ТуркменТел-2023». В центре внимания собравшихся была цифровая трансформация.
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