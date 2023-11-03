Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 7-8 ноября 2023 г. посетит с официальным визитом Турцию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, запланированы переговоры Сергея Алейника с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых будет затронута тематика международной и региональной безопасности, а также иные вопросы.

В рамках визита состоится 11-е заседание белорусско-турецкой совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством главы МИД Беларуси и министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы.

Планируется обсудить весь спектр вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В фокусе внимания сотрудничество в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, участие белорусской стороны в работе по восстановлению районов Турции, пострадавших от разрушительных землетрясений в феврале 2023 г.

Предполагается также рассмотреть перспективы развития научно-технического взаимодействия Беларуси и Турции, пути дальнейшего укрепления контактов представителей бизнес сообществ, организаций по продвижению экспорта двух стран.