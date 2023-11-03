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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ ПОСЕТИТ 7-8 НОЯБРЯ ПОСЕТИТ ТУРЦИЮ
17:46 03.11.2023
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 7-8 ноября 2023 г. посетит с официальным визитом Турцию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, запланированы переговоры Сергея Алейника с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, в ходе которых будет затронута тематика международной и региональной безопасности, а также иные вопросы.
В рамках визита состоится 11-е заседание белорусско-турецкой совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству под председательством главы МИД Беларуси и министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы.
Планируется обсудить весь спектр вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. В фокусе внимания сотрудничество в области промышленной кооперации, сельского хозяйства, участие белорусской стороны в работе по восстановлению районов Турции, пострадавших от разрушительных землетрясений в феврале 2023 г.
Предполагается также рассмотреть перспективы развития научно-технического взаимодействия Беларуси и Турции, пути дальнейшего укрепления контактов представителей бизнес сообществ, организаций по продвижению экспорта двух стран.
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