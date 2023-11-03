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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИНФОРМАЦИОННО-РЕКРУТИНГОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР БГУ ОТКРЫТ В КИТАЕ


16:54 03.11.2023

Информационно-рекрутинговый образовательный центр БГУ открыт в Чэнду (Китай). Церемония открытия состоялась 3 ноября в рамках официального визита в Китай делегации БГУ во главе с ректором Андреем Королем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, функционировать центр будет на базе Чэндуского института при Сычуаньском университете иностранных языков.

Его деятельность позволит продвигать имидж и статус БГУ на образовательном пространстве Китая, активизирует информационное продвижение услуг вуза, будет способствовать увеличению контингента китайских граждан, а также расширит партнерские связи двух стран.

В частности, планируется проведение профориентационных мероприятий, консультирование китайских абитуриентов по вопросам поступления и обучения в белорусском вузе. Предусмотрена информационная работа со студентами-бакалаврами для приема их в магистратуру БГУ. Также есть намерение совместно с институтом-партнером обучать китайских граждан русскому языку как иностранному.

К слову, стороны уже утвердили план деятельности на ближайшее время, которым предусмотрено в следующем учебном году на базе центра организовать приемную кампанию БГУ для китайских граждан провинции Сычуань.

Открытие центра в Чэнду является продолжением системной работы по созданию представительств БГУ за рубежом с целью увеличения экспорта образовательных услуг. В 2018 году был создан информационно-образовательный центр БГУ в г. Пекин, при его содействии в 2019 году Подготовительный центр в городе Санья (Китай). Работают также информационно-образовательные центры БГУ в городах Турции: Анталии, Стамбуле, Анкаре, Измире.

Во время посещения делегацией БГУ Чэндуского института при Сычуаньском университете иностранных языков состоялись также переговоры с участием руководства двух вузов. Итогом встречи стали договоренности по увеличению численности студентов и магистрантов китайского института, направляемых в БГУ на обучение по программам специальностей экономического и филологического профилей.

Продолжится визит делегации БГУ в Китай проведением ряда встреч с коллегами Сычуаньского университета иностранных языков, Центра изучения Беларуси, Пекинского университета политических наук и права, участием в конгрессе по научно-техническим обменам «Одни пояс, один путь», проведением переговоров о сотрудничестве с руководителями институтов КНР и стран Шелкового пути в рамках участия в конгрессе.
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