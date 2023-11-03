Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев предложил запустить в Беларуси гигафабрику и создать центр ядерной медицины. Предложения озвучены во время поездки 3 ноября Лукашенко на БелАЭС.

По словам Лихачева, под гигафабрикой подразумевается производство накопителей и ключевых электронных компонентов для электротранспорта.

Есть перспективы развития сотрудничества и по другим направлениям, включая промышленность, цифровые и аддитивные технологии.

По ряду направлений российская госкорпорация уже сотрудничает с белорусскими учреждениями науки и здравоохранения. Например, поставляются линейные ускорители для дистанционной терапии. Алексей Лихачев предложил включить медучреждения Беларуси в систему поставок самых современных радиофармпрепаратов.

"Мы предлагаем (и первые шаги уже сделаны) открыть центр аддитивных технологий в Беларуси. Это завтрашний день машиностроения, и кадры надо готовить, технологии внедрять, есть еще над чем работать", - уточнил Алексей Лихачев.