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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РОСАТОМ ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПУСТИТЬ В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
16:15 03.11.2023
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев предложил запустить в Беларуси гигафабрику и создать центр ядерной медицины. Предложения озвучены во время поездки 3 ноября Лукашенко на БелАЭС.
По словам Лихачева, под гигафабрикой подразумевается производство накопителей и ключевых электронных компонентов для электротранспорта.
Есть перспективы развития сотрудничества и по другим направлениям, включая промышленность, цифровые и аддитивные технологии.
По ряду направлений российская госкорпорация уже сотрудничает с белорусскими учреждениями науки и здравоохранения. Например, поставляются линейные ускорители для дистанционной терапии. Алексей Лихачев предложил включить медучреждения Беларуси в систему поставок самых современных радиофармпрепаратов.
"Мы предлагаем (и первые шаги уже сделаны) открыть центр аддитивных технологий в Беларуси. Это завтрашний день машиностроения, и кадры надо готовить, технологии внедрять, есть еще над чем работать", - уточнил Алексей Лихачев.
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