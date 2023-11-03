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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ И КИТАЯ ОБСУЖДЕНЫ НА БИЗНЕС-ФОРУМЕ В ШАНХАЕ


15:44 03.11.2023

Ключевые вопросы развития биржевой торговли Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой и перспективы активизации двустороннего сотрудничества в данной сфере обсуждены в рамках повестки Белорусско-Шанхайского бизнес-форума, который состоялся 2 ноября в Шанхае.

В мероприятии приняли участие представители Шанхайского отделения Китайского комитета содействия международной торговле, Свободной экономической зоны Шанхая, Шанхайского порта, Белорусской торгово-промышленной палаты, Генерального консульства Беларуси в Шанхае и Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, участники форума отметили высокий потенциал применения биржевого механизма как инструмента укрепления и расширения торгово-экономических связей между Беларусью и Китаем — как на страновом, так и на межрегиональном уровне. По мнению экспертов, использование биржевой площадки упрощает поиск деловых партнеров, снижает сопутствующие риски и помогает белорусским и китайским компаниям оперативно удовлетворять свои сбытовые и закупочные потребности. О росте популярности биржевых торгов у деловых кругов Беларуси и Китая можно судить по объемам сделок, заключенных на БУТБ в 2023 г.

Так, за январь-октябрь сумма биржевых контрактов с участием белорусских и китайских субъектов хозяйствования составила 58,8 млн USD. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г. Одновременно увеличилось и количество резидентов КНР, аккредитованных на БУТБ: со 111 в начале года до 151 по состоянию на 1 ноября.

Перспективы развития биржевой торговли Беларуси и Китая обсуждены на бизнес-форуме в Шанхае

Вместе с тем, несмотря на высокую положительную динамику по сумме сделок и количеству участников биржевых торгов из КНР, «узким местом» по-прежнему остается ограниченный ассортимент товаров, вовлеченных в импортно-экспортные операции на электронной платформе БУТБ. В частности, в структуре поставок из Беларуси в настоящее время преобладают пиломатериалы и рапсовое масло, а в закупках из Китая — изделия из черных металлов.

Обеспечивать дальнейшую диверсификацию товарной номенклатуры планируется путем целенаправленной работы с отраслевыми бизнес-объединениями и торгово-промышленными палатами в различных регионах Китая. Это позволит наладить взаимодействие как с производителями продукции, востребованной в Беларуси, так и с потенциальными потребителями белорусских товаров.

С учетом анализа спроса и предложения особое внимание будет уделяться экспорту отечественных молокопродуктов и импорту выпускаемых в КНР импортозамещающих товаров.
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